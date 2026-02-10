Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки ТУАПСЕ-ПАСС - САРАНСК

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
LAZAREVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 25м
Общее время в пути
от 1дн 15ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
SOCHI
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 16м
Общее время в пути
от 1дн 17ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
LOOE
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 45м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
HOSTA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 16м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
ADLER
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 11м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNODAR
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 10м
Общее время в пути
от 1дн 12ч		 Выбрать
Станция пересадки
ROSTOV
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 7м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSSOSH
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 8м
Общее время в пути
от 1дн 3ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 35м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
LISKI
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 3м
Общее время в пути
от 1дн 2ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
LIHAI
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 46м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMENSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 17м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
RYAZAN
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 25м
Общее время в пути
от 1дн 15м		 Выбрать
Станция пересадки
SHAHTNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 11м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
MILLEROVO
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 20м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 40м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
www.tur-poisk.com
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Вокзальные парикмахерские: приведите себя в порядок перед встречей Вокзальные парикмахерские: приведите себя в порядок перед встречей
Поезда научились экономить энергию: рекуперация при торможении Поезда научились экономить энергию: рекуперация при торможении
Поезд с игровой зоной: PlayStation и Xbox для юных пассажиров Поезд с игровой зоной: PlayStation и Xbox для юных пассажиров
Железнодорожный тариф для студентов: скидки до 50% на проезд Железнодорожный тариф для студентов: скидки до 50% на проезд
Снегоуборочная техника нового поколения очищает пути за рекордное время Снегоуборочная техника нового поколения очищает пути за рекордное время
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru