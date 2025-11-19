|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч
|
Общее время в путиот 1дн 9ч 2м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NOVOSIBIRSKВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 48м
|
Общее время в путиот 18ч 22м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YURGAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 57м
|
Общее время в путиот 1дн 1ч 3м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BOGDANOVICHВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 39м
|
Общее время в путиот 1дн 5ч 41м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TALITSAВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 57м
|
Общее время в путиот 1дн 2ч 17м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PYT-YAHВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 58м
|
Общее время в путиот 1дн 21ч 43м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KUT-YAHВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 8м
|
Общее время в путиот 1дн 21ч 6м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SURGUTВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 18м
|
Общее время в путиот 2дн 1ч 4м
|Выбрать
|
Станция пересадки
DEMYANKAВыбрать
|
Время пересадкиот 10ч 17м
|
Общее время в путиот 1дн 15ч 14м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SALIEMВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 43м
|
Общее время в путиот 1дн 19ч 30м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TATARSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 27м
|
Общее время в путиот 20ч 48м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 13м
|
Общее время в путиот 3дн 14ч 58м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TOBOLSKВыбрать
|
Время пересадкиот 16ч 12м
|
Общее время в путиот 1дн 9ч 50м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAMIESHLOVВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 51м
|
Общее время в путиот 1дн 4ч 12м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UST-YUGANВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 52м
|
Общее время в путиот 2дн 19м
|Выбрать