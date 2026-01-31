Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки Тюмень - НОВАЯ ЧАРА

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
ANZHERSKAYA
Время пересадки
от 3ч 44м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
YURGA
Время пересадки
от 4ч 15м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
TAYGA
Время пересадки
от 4ч 11м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
MARIINSK
Время пересадки
от 3ч 46м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGOTOL
Время пересадки
от 3ч 9м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 34м		 Выбрать
Станция пересадки
ACHINSK
Время пересадки
от 3ч 18м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Время пересадки
от 4ч 42м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNOYARSK
Время пересадки
от 4ч 32м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
TYAZHIN
Время пересадки
от 3ч 10м
Общее время в пути
от 2дн 20ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
ZAOZERNAYA
Время пересадки
от 4ч 13м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
INGASHSKAYA
Время пересадки
от 4ч 5м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
ILANSKAYA
Время пересадки
от 4ч 29м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
UYAR
Время пересадки
от 4ч 13м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
RESHOTIE
Время пересадки
от 4ч 5м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
KANSK-ENISEYSKIY
Время пересадки
от 4ч 15м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
TAYSHET
Время пересадки
от 4ч 13м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
OMSK
Время пересадки
от 14ч 45м
Общее время в пути
от 2дн 22ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
BOLOTNAYA
Время пересадки
от 7ч 1м
Общее время в пути
от 2дн 21ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
SAMARA
Время пересадки
от 8ч 8м
Общее время в пути
от 5дн 1ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
KINEL
Время пересадки
от 9ч 30м
Общее время в пути
от 5дн 34м		 Выбрать
Станция пересадки
POHVISTNEVO
Время пересадки
от 12ч 35м
Общее время в пути
от 4дн 21ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOOTRADNAYA
Время пересадки
от 10ч 55м
Общее время в пути
от 4дн 23ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
SIEZRAN
Время пересадки
от 3ч 53м
Общее время в пути
от 5дн 10ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
CHELYABINSK
Время пересадки
от 10ч
Общее время в пути
от 3дн 13ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
BERDYAUSH
Время пересадки
от 1ч 6м
Общее время в пути
от 3дн 22ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
MIASS
Время пересадки
от 5ч 28м
Общее время в пути
от 3дн 18ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
ZLATOUST
Время пересадки
от 3ч 8м
Общее время в пути
от 3дн 20ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Время пересадки
от 15ч 41м
Общее время в пути
от 2дн 22ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Время пересадки
от 15ч 19м
Общее время в пути
от 2дн 22ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Время пересадки
от 15ч 7м
Общее время в пути
от 2дн 22ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
CHANIE
Время пересадки
от 15ч 16м
Общее время в пути
от 2дн 22ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
VOZROZHDENIE
Время пересадки
от 1ч 14м
Общее время в пути
от 5дн 13ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
BUGURUSLAN
Время пересадки
от 13ч 19м
Общее время в пути
от 4дн 20ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
RAEVKA
Время пересадки
от 20ч 45м
Общее время в пути
от 4дн 13ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
ABDULINO
Время пересадки
от 16ч 3м
Общее время в пути
от 4дн 18ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
AKSAKOVO
Время пересадки
от 18ч 2м
Общее время в пути
от 4дн 16ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
KOZULKA
Время пересадки
от 5ч 57м
Общее время в пути
от 2дн 22ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
UST-KATAV
Время пересадки
от 1ч 19м
Общее время в пути
от 4дн 1ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
SULEYA
Время пересадки
от 3ч 47м
Общее время в пути
от 3дн 23ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
VYAZOVAYA
Время пересадки
от 1ч 57м
Общее время в пути
от 4дн 1ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
KALACHINSKAYA
Время пересадки
от 20ч 21м
Общее время в пути
от 2дн 23ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
KARGAT
Время пересадки
от 15ч 18м
Общее время в пути
от 2дн 22ч 31м		 Выбрать
Частые вопросы
