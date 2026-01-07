|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч
|
Общее время в путиот 12ч 50м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TALITSAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 7м
|
Общее время в путиот 6ч 41м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SURGUTВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 14м
|
Общее время в путиот 16ч 35м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PYT-YAHВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 7м
|
Общее время в путиот 13ч 45м
|Выбрать
|
Станция пересадки
DEMYANKAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 33м
|
Общее время в путиот 8ч 4м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAMIESHLOVВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 56м
|
Общее время в путиот 9ч 20м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KUT-YAHВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч
|
Общее время в путиот 14ч 11м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BOGDANOVICHВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 3м
|
Общее время в путиот 9ч 42м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SALIEMВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 26м
|
Общее время в путиот 12ч 37м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 38м
|
Общее время в путиот 6ч 7м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ULT YAGUNВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 26м
|
Общее время в путиот 1дн 3м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UST-YUGANВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 8м
|
Общее время в путиот 17ч 27м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ELANSKIYВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 48м
|
Общее время в путиот 10ч 12м
|Выбрать
|
Станция пересадки
LANGEPASOVSKIYВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 12м
|
Общее время в путиот 23ч 46м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NIZHNEVARTOVSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 48м
|
Общее время в путиот 1дн 3ч 20м
|Выбрать