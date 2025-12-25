|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
MOSCOW
от 1ч 25м
от 1дн 14ч 27м
KRASNODAR
от 1ч 29м
от 1дн 20ч 9м
RYAZAN
от 1ч 8м
от 1дн 8ч 55м
TIHORETSKAYA
от 1ч 5м
от 1дн 15ч 45м
GORYACHIY KLYUCH
от 1ч 34м
от 2дн 7м
KAVKAZSKAYA
от 1ч
от 1дн 18ч 9м
ARMAVIR
от 1ч 43м
от 1дн 20ч 42м
MINERALNIYE VODI
от 1ч 13м
от 2дн 1ч 17м
NEVINNOMYSSK
от 4ч 1м
от 1дн 22ч 41м
