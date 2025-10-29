Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Уфа - АЧИНСК 1

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
SAMARA
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 18м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
ABDULINO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 47м
Общее время в пути
от 2дн 3ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 3м
Общее время в пути
от 1дн 15ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 5м
Общее время в пути
от 3дн 7ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
POHVISTNEVO
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 42м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOOTRADNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 28м
Общее время в пути
от 2дн 8ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
AKSAKOVO
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 39м
Общее время в пути
от 2дн 1ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
BUGURUSLAN
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 22м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 54м		 Выбрать
Станция пересадки
ASHA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 45м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
CHELYABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 32м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
BERDYAUSH
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 53м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
UST-KATAV
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 54м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
MIASS
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 59м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
ZLATOUST
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 56м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
VYAZOVAYA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 54м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 52м		 Выбрать
