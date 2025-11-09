|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
Станция пересадки
CHELYABINSK
Время пересадки от 1ч 2м
Общее время в пути от 12ч 37м
Станция пересадки
TYUMEN
Время пересадки от 4ч 2м
Общее время в пути от 22ч 24м
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Время пересадки от 1ч 41м
Общее время в пути от 2дн 2ч 22м
Станция пересадки
OMSK
Время пересадки от 1ч 33м
Общее время в пути от 1дн 10ч 10м
Станция пересадки
MOSCOW
Время пересадки от 7ч 5м
Общее время в пути от 1дн 23ч 29м
Станция пересадки
ABDULINO
Время пересадки от 1ч 36м
Общее время в пути от 23ч 2м
Станция пересадки
AKSAKOVO
Время пересадки от 3ч 37м
Общее время в пути от 21ч 15м
Станция пересадки
BOGDANOVICH
Время пересадки от 1ч 35м
Общее время в пути от 15ч 46м
Станция пересадки
RAEVKA
Время пересадки от 2ч 42м
Общее время в пути от 18ч 56м
Станция пересадки
KAMIESHLOV
Время пересадки от 1ч 57м
Общее время в пути от 17ч 6м
Станция пересадки
TATARSKAYA
Время пересадки от 1ч 36м
Общее время в пути от 1дн 14ч 59м
Станция пересадки
BARABINSK
Время пересадки от 1ч 18м
Общее время в пути от 1дн 18ч 54м
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOIE
Время пересадки от 3ч 33м
Общее время в пути от 1дн 16ч 42м
Станция пересадки
BUGURUSLAN
Время пересадки от 1ч 25м
Общее время в пути от 1дн 1ч 56м
Станция пересадки
ASHA
Время пересадки от 8ч 7м
Общее время в пути от 13ч 36м
ASHA