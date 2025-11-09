Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки Уфа - Екатеринбург

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
CHELYABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 2м
Общее время в пути
от 12ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 2м
Общее время в пути
от 22ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 41м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
OMSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 33м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 5м
Общее время в пути
от 1дн 23ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
ABDULINO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 36м
Общее время в пути
от 23ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
AKSAKOVO
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 37м
Общее время в пути
от 21ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGDANOVICH
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 35м
Общее время в пути
от 15ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
RAEVKA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 42м
Общее время в пути
от 18ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMIESHLOV
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 57м
Общее время в пути
от 17ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 36м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 18м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 54м		 Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 33м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
BUGURUSLAN
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 25м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
ASHA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 7м
Общее время в пути
от 13ч 36м		 Выбрать
