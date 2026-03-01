Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Уфа - РАЕВКА

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
SAMARA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 27м
Общее время в пути
от 14ч		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOOTRADNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 38м
Общее время в пути
от 11ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
BUGURUSLAN
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 6м
Общее время в пути
от 8ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
ABDULINO
Выбрать
Время пересадки
от 3ч
Общее время в пути
от 6ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
CHELYABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 2м
Общее время в пути
от 20ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
POHVISTNEVO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 25м
Общее время в пути
от 9ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
ASHA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 27м
Общее время в пути
от 6ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
KROPACHEVO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 38м
Общее время в пути
от 8ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
AKSAKOVO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 34м
Общее время в пути
от 4ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
MIASS
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 28м
Общее время в пути
от 17ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
UST-KATAV
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 1м
Общее время в пути
от 9ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
BERDYAUSH
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 48м
Общее время в пути
от 12ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
ZLATOUST
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 50м
Общее время в пути
от 14ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
VYAZOVAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 41м
Общее время в пути
от 10ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
KINEL
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 10м
Общее время в пути
от 13ч 11м		 Выбрать
