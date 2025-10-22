Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Уфа - СОРОЧИНСКАЯ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
SAMARA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 6м
Общее время в пути
от 12ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
SIEZRAN
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 7м
Общее время в пути
от 18ч 18м		 Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 50м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
RYAZAN
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 55м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
RUZAEVKA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 20м
Общее время в пути
от 1дн 2ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 40м
Общее время в пути
от 14ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
ZHUTOVO
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 44м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
KOTELNIKOVO
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 58м
Общее время в пути
от 2дн 8ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
PROLETARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 47м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
SALSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 25м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
REMONTNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 24м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
ZIMOVNIKI
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 6м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
VOLGOGRAD
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 39м
Общее время в пути
от 2дн 59м		 Выбрать
Станция пересадки
SAREPTA
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 6м
Общее время в пути
от 2дн 4ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
ZUBOVA POLYANA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 7м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
POT'MA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 37м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
TORBEEVO
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 20м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
KOVYLKINO
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 43м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
INZA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 10м
Общее время в пути
от 23ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
CHAPAEVSK
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 58м
Общее время в пути
от 14ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
KINEL
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 50м
Общее время в пути
от 11ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
NOCHKA
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 15м
Общее время в пути
от 1дн 2ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
KUBERLE
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 1м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
RYAZHSK
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 39м
Общее время в пути
от 1дн 20ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
SASOVO
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 50м
Общее время в пути
от 1дн 20ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
SHILOVO
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 53м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
PENZA
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 42м
Общее время в пути
от 1дн 4ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
BARIESH
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 50м
Общее время в пути
от 21ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
MORSHANSK
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 10м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
ASEEVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 38м
Общее время в пути
от 1дн 2ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
KUZNETSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 47м
Общее время в пути
от 1дн 12м		 Выбрать
