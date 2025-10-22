|Станция пересадки
|
SARATOV
от 1ч 37м
от 1дн 33м
MOSCOW
от 7ч 55м
от 1дн 7ч 18м
ASHA
от 12ч 34м
от 1дн 2ч 29м
BERDYAUSH
от 5ч 49м
от 1дн 9ч 4м
UST-KATAV
от 9ч 3м
от 1дн 5ч 57м
MIASS
от 1ч 14м
от 1дн 13ч 31м
ZLATOUST
от 3ч 42м
от 1дн 11ч 8м
VYAZOVAYA
от 8ч 27м
от 1дн 6ч 32м
KROPACHEVO
от 10ч 17м
от 1дн 4ч 46м
SULEYA
от 6ч 45м
от 1дн 8ч 18м
SENNAYA
от 7ч 47м
от 1дн 1ч 4м
RYAZAN
от 3ч 47м
от 1дн 48м
MINYAR
от 11ч 43м
от 1дн 3ч 20м
CHELYABINSK
от 1ч 50м
от 1дн 17ч 10м
