|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
Станция пересадки
HOSTA
Время пересадкиот 1ч 27м
Общее время в путиот 3дн 3ч 7м

Станция пересадки
SOCHI
Время пересадкиот 1ч 33м
Общее время в путиот 3дн 2ч 57м

Станция пересадки
TUAPSE
Время пересадкиот 1ч 7м
Общее время в путиот 3дн 1ч 11м

Станция пересадки
LOOE
Время пересадкиот 1ч 31м
Общее время в путиот 3дн 2ч 45м

Станция пересадки
LAZAREVSKAYA
Время пересадкиот 1ч 57м
Общее время в путиот 3дн 2ч 7м

Станция пересадки
MOSCOW
Время пересадкиот 2ч 52м
Общее время в путиот 2дн 2ч 6м

Станция пересадки
ROSTOV
Время пересадкиот 1ч 1м
Общее время в путиот 2дн 19ч 1м

Станция пересадки
LISKI
Время пересадкиот 4ч 52м
Общее время в путиот 2дн 15ч 17м

Станция пересадки
ROSSOSH
Время пересадкиот 5ч 30м
Общее время в путиот 2дн 15ч 38м

Станция пересадки
ALEKSANDROV
Время пересадкиот 8ч 48м
Общее время в путиот 2дн 14ч 11м

Станция пересадки
YAROSLAVL
Время пересадкиот 9ч 16м
Общее время в путиот 2дн 14ч 4м
