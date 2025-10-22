|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
NIZHNY TAGILВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 44м
|
Общее время в путиот 23ч 6м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SEROVВыбрать
|
Время пересадкиот 13ч 32м
|
Общее время в путиот 12ч 18м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VERHOTUREВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 11м
|
Общее время в путиот 17ч 39м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 21ч 2м
|
Общее время в путиот 1дн 4ч 48м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NEVYANSKВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 43м
|
Общее время в путиот 1дн 6ч 17м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BARANCHINSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 4м
|
Общее время в путиот 1дн 1ч 56м
|Выбрать
|
Станция пересадки
GOROBLAGODATSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 36м
|
Общее время в путиот 1дн 1ч 24м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VIEYAВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч 32м
|
Общее время в путиот 23ч 28м
|Выбрать
|
Станция пересадки
LYALYAВыбрать
|
Время пересадкиот 12ч 45м
|
Общее время в путиот 20ч 15м
|Выбрать
|
Станция пересадки
LOBVAВыбрать
|
Время пересадкиот 13ч 45м
|
Общее время в путиот 19ч 15м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VERH-NEYVINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 11м
|
Общее время в путиот 1дн 7ч 49м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VERHNYAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 29м
|
Общее время в путиот 1дн 31м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MARSYATIEВыбрать
|
Время пересадкиот 20ч 55м
|
Общее время в путиот 12ч 5м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ANDRIANOVICHIВыбрать
|
Время пересадкиот 20ч 10м
|
Общее время в путиот 12ч 50м
|Выбрать