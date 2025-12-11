|Станция пересадки
Время пересадки
Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
от 2ч
от 1дн 21ч 9м

Станция пересадки
NIZHNY NOVGOROD
от 1ч 38м
от 1дн 15ч 12м

Станция пересадки
KOVROV 1
от 1ч 24м
от 1дн 16ч

Станция пересадки
EKATERINBURG
от 1ч 13м
от 1дн 11ч 53м

Станция пересадки
TYUMEN
от 1ч 18м
от 1дн 12ч 1м

Станция пересадки
SHAHUNYA
от 1ч 39м
от 1дн 15ч 59м

Станция пересадки
KOTELNICH
от 1ч 57м
от 1дн 15ч 41м

Станция пересадки
KIROV
от 1ч 52м
от 1дн 15ч 27м

Станция пересадки
CHELYABINSK
от 2ч 56м
от 1дн 22ч 22м

Станция пересадки
UREN
от 4ч 42м
от 1дн 16ч 15м

Станция пересадки
BALEZINO
от 5ч 14м
от 1дн 15ч 42м

Станция пересадки
GLAZOV
от 4ч 48м
от 1дн 15ч 56м
