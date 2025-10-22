Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки ВЛАДИВОСТОК - БАРНАУЛ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 13м
Общее время в пути
от 4дн 15ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
OMSK
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 53м
Общее время в пути
от 5дн 9ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNOYARSK
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 32м
Общее время в пути
от 4дн 17ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
YURGA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 15м
Общее время в пути
от 4дн 17ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 44м
Общее время в пути
от 6дн 5ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 52м
Общее время в пути
от 5дн 4ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
ANZHERSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 14м
Общее время в пути
от 4дн 16ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
TAYGA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 16м
Общее время в пути
от 4дн 16ч 34м		 Выбрать
Станция пересадки
ISHIM
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 47м
Общее время в пути
от 6дн 49м		 Выбрать
Станция пересадки
MARIINSK
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 44м
Общее время в пути
от 4дн 15ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
TYAZHIN
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 8м
Общее время в пути
от 4дн 16ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGOTOL
Выбрать
Время пересадки
от 7ч
Общее время в пути
от 4дн 16ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
ACHINSK
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 58м
Общее время в пути
от 4дн 16ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
UYAR
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 26м
Общее время в пути
от 4дн 18ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
NAZIEVAEVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 34м
Общее время в пути
от 5дн 20ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
TAYSHET
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 36м
Общее время в пути
от 4дн 20ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
BALEZINO
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 11м
Общее время в пути
от 7дн 7ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
GLAZOV
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 17м
Общее время в пути
от 7дн 9ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 10м
Общее время в пути
от 9дн 4ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
YAROSLAVL
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 55м
Общее время в пути
от 8дн 20ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
YAYA
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 37м
Общее время в пути
от 4дн 16ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
YASHKINO
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 49м
Общее время в пути
от 4дн 17ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 36м
Общее время в пути
от 6дн 15ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
PERM
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 45м
Общее время в пути
от 7дн 4ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
MOSHKOVO
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 34м
Общее время в пути
от 4дн 19ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
BOLOTNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 38м
Общее время в пути
от 4дн 19ч 34м		 Выбрать
Станция пересадки
KIROV
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 40м
Общее время в пути
от 7дн 14ч 53м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
hotels-info.com
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Забыли вещи в поезде? Новая система поможет их найти за минуты Забыли вещи в поезде? Новая система поможет их найти за минуты
Вокзальные гостиницы-капсулы: недорогой ночлег для транзитных пассажиров Вокзальные гостиницы-капсулы: недорогой ночлег для транзитных пассажиров
Новые составы выдерживают экстремальные морозы до -50°C Новые составы выдерживают экстремальные морозы до -50°C
Подземные вокзалы: как архитекторы экономят городское пространство Подземные вокзалы: как архитекторы экономят городское пространство
Поезда-отели: новый формат длительных путешествий Поезда-отели: новый формат длительных путешествий
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru