|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
SARATOV
|
от 3ч 34м
|
от 1дн 9ч 43м
|
PETROV VAL
|
от 11ч 28м
|
от 1дн 2ч 52м
|
VOLGOGRAD
|
от 4ч 32м
|
от 19ч 14м
|
SALSK
|
от 3ч 18м
|
от 7ч 31м
|
KAVKAZSKAYA
|
от 9ч 25м
|
от 9ч 29м
|
SENNAYA
|
от 3ч 32м
|
от 1дн 18ч 46м
|
KULATKA
|
от 1ч 15м
|
от 1дн 21ч 3м
|
SIEZRAN
|
от 16ч 33м
|
от 2дн 2ч 35м
|
PROLETARSKAYA
|
от 18ч 31м
|
от 9ч 48м
|
MINERALNIYE VODI
|
от 9ч 51м
|
от 18ч 25м
|
NEVINNOMYSSK
|
от 12ч 37м
|
от 15ч 39м
|
BELOGLINSKAYA
|
от 18ч 14м
|
от 10ч 5м
|
ARMAVIR
|
от 14ч 50м
|
от 13ч 26м
|
MOROZOVSKAYA
|
от 17ч 15м
|
от 12ч
|
SUROVIKINO
|
от 13ч 24м
|
от 19ч 56м
