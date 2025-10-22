|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
MICHURINSK
|
от 1ч 10м
|
от 15ч 44м
|Выбрать
|
GRYAZI
|
от 1ч 28м
|
от 15ч 1м
|Выбрать
|
KRASNODAR
|
от 1ч 28м
|
от 1дн 6ч 37м
|Выбрать
|
SIEZRAN
|
от 1ч 24м
|
от 23ч 42м
|Выбрать
|
TIHORETSKAYA
|
от 1ч 5м
|
от 1дн 4ч 1м
|Выбрать
|
SARATOV
|
от 7ч 4м
|
от 20ч 11м
|Выбрать
|
ROSTOV
|
от 1ч 7м
|
от 1дн 4ч 9м
|Выбрать
|
KAZAN
|
от 3ч 50м
|
от 1дн 10ч 11м
|Выбрать
|
SAMARA
|
от 4ч 46м
|
от 1дн 4ч 41м
|Выбрать
|
SHAHTNAYA
|
от 2ч 41м
|
от 1дн 41м
|Выбрать
|
NOVOCHERKASSK
|
от 2ч 52м
|
от 1дн 3ч 22м
|Выбрать
|
BOGOYAVLENSK
|
от 1ч 6м
|
от 17ч 26м
|Выбрать
|
ARMAVIR
|
от 1ч 56м
|
от 1дн 8ч 58м
|Выбрать
|
TATARSKAYA
|
от 1ч 36м
|
от 3дн 18ч 31м
|Выбрать
|
KAVKAZSKAYA
|
от 1ч
|
от 1дн 6ч 19м
|Выбрать