|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
от 8ч 35м
от 1дн 4ч 44м
Станция пересадки
ZVEREVO
от 3ч 31м
от 1дн 10ч 29м
Станция пересадки
SHAHTNAYA
от 1ч 31м
от 1дн 12ч 29м
Станция пересадки
SULIN
от 2ч 47м
от 1дн 11ч 13м
Станция пересадки
LIHAI
от 5ч 15м
от 1дн 8ч 45м
Станция пересадки
KRASNODAR
от 3ч 22м
от 1дн 23ч 8м
