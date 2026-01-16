Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Воронеж - СТАРЫЙ ОСКОЛ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 45м
Общее время в пути
от 17ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
YELETS
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 19м
Общее время в пути
от 7ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
MICHURINSK
Выбрать
Время пересадки
от 14ч
Общее время в пути
от 10ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
EFREMOV
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 52м
Общее время в пути
от 11ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
UZLOVAYA
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 17м
Общее время в пути
от 14ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
GRYAZI
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 43м
Общее время в пути
от 7ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
KURSK
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 32м
Общее время в пути
от 8ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
USMAN
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 13м
Общее время в пути
от 6ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
KIRSANOV
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 47м
Общее время в пути
от 19ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
NIKIFOROVKA
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 9м
Общее время в пути
от 13ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
TAMBOV
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 35м
Общее время в пути
от 15ч 26м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
strakhovka-online.ru
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Поезд на аккумуляторах проехал 1000 км без подзарядки: прорыв в железнодорожном транспорте Поезд на аккумуляторах проехал 1000 км без подзарядки: прорыв в железнодорожном транспорте
VIP-залы на вокзалах: комфортное ожидание для пассажиров премиум-класса VIP-залы на вокзалах: комфортное ожидание для пассажиров премиум-класса
Сезонные поезда к морю запустят раньше из-за высокого спроса Сезонные поезда к морю запустят раньше из-за высокого спроса
Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях Рекордная скорость: новый состав разогнался до 400 км/ч на испытаниях
Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге Как устроена система сигнализации: светофоры на железной дороге
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru