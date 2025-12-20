Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
ЯЛУТОРОВСК - НИЖНЕВАРТОВСК 1

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
TYUMEN
Время пересадки
от 1ч 44м
Общее время в пути
от 15ч 58м
Станция пересадки
KAMIESHLOV
Время пересадки
от 2ч 57м
Общее время в пути
от 22ч 18м
Станция пересадки
TALITSA
Время пересадки
от 1ч 7м
Общее время в пути
от 20ч 19м
Станция пересадки
EKATERINBURG
Время пересадки
от 1ч 32м
Общее время в пути
от 1дн 3ч 23м
Станция пересадки
ISHIM
Время пересадки
от 4ч 21м
Общее время в пути
от 1дн 3ч 39м
Станция пересадки
TOBOLSK
Время пересадки
от 2ч 3м
Общее время в пути
от 16ч 36м
Станция пересадки
DEMYANKA
Время пересадки
от 1ч 57м
Общее время в пути
от 16ч 42м
Станция пересадки
SURGUT
Время пересадки
от 1ч 35м
Общее время в пути
от 17ч 4м
Станция пересадки
PYT-YAH
Время пересадки
от 1ч 14м
Общее время в пути
от 17ч 25м
Станция пересадки
OMSK
Время пересадки
от 5ч 23м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 52м
Станция пересадки
LANGEPASOVSKIY
Время пересадки
от 4ч 28м
Общее время в пути
от 20ч 46м
Станция пересадки
ZAVODOUKOVSKAYA
Время пересадки
от 1ч 12м
Общее время в пути
от 22ч 6м
Станция пересадки
GOLIESHMANOVO
Время пересадки
от 6ч 54м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 6м
Станция пересадки
MASLYANSKAYA
Время пересадки
от 2ч 50м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 10м
Станция пересадки
ULT YAGUN
Время пересадки
от 6ч
Общее время в пути
от 19ч 14м
