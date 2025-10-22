Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки ЙОШКАР-ОЛА - Казань

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
CANAS
Время пересадки
от 1ч 36м
Общее время в пути
от 6ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
ARZAMAS GOROD
Время пересадки
от 1ч 30м
Общее время в пути
от 13ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
SERGACH
Время пересадки
от 1ч 59м
Общее время в пути
от 10ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
ZELENY DOL
Время пересадки
от 6ч 18м
Общее время в пути
от 2ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
SHUMERLYA
Время пересадки
от 1ч 16м
Общее время в пути
от 8ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Время пересадки
от 4ч 5м
Общее время в пути
от 1дн 56м		 Выбрать
Станция пересадки
MOORE
Время пересадки
от 12ч 24м
Общее время в пути
от 16ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
NAVASHINO
Время пересадки
от 17ч 28м
Общее время в пути
от 16ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
PILNA
Время пересадки
от 5ч 28м
Общее время в пути
от 9ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
VURNARIE
Время пересадки
от 2ч
Общее время в пути
от 7ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
VEKOVKA
Время пересадки
от 15ч 13м
Общее время в пути
от 18ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
PEREVOZSKAYA
Время пересадки
от 17ч 10м
Общее время в пути
от 11ч 51м		 Выбрать
