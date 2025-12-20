Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ - Омск

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 42м
Общее время в пути
от 2дн 5м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 11м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
CANAS
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 17м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 53м
Общее время в пути
от 1дн 2ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 5м
Общее время в пути
от 1дн 17ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 48м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 54м		 Выбрать
Станция пересадки
MOORE
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 16м
Общее время в пути
от 1дн 15ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
NAVASHINO
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 50м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
SERGACH
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 7м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
MARIINSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 32м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
ARZAMAS GOROD
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 57м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
KAZAN
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 23м
Общее время в пути
от 1дн 3ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
IRKUTSK
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 30м
Общее время в пути
от 4дн 11ч 32м		 Выбрать
