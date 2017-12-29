Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

/ Блог /

Забыли вещи в поезде? Новая система поможет их найти за минуты Забыли вещи в поезде? Новая система поможет их найти за минуты
Вокзальные гостиницы-капсулы: недорогой ночлег для транзитных пассажиров Вокзальные гостиницы-капсулы: недорогой ночлег для транзитных пассажиров
Новые составы выдерживают экстремальные морозы до -50°C Новые составы выдерживают экстремальные морозы до -50°C
Подземные вокзалы: как архитекторы экономят городское пространство Подземные вокзалы: как архитекторы экономят городское пространство
Поезда-отели: новый формат длительных путешествий Поезда-отели: новый формат длительных путешествий
Солнечные батареи на крыше поезда: движение с использованием зеленой энергии Солнечные батареи на крыше поезда: движение с использованием зеленой энергии
Вокзальный фудкорт: еда на любой вкус перед долгой дорогой Вокзальный фудкорт: еда на любой вкус перед долгой дорогой
Поезда-амфибии: новое слово в преодолении водных преград Поезда-амфибии: новое слово в преодолении водных преград
Возвращение легенды: обновленный «Восточный экспресс» снова в пути Возвращение легенды: обновленный «Восточный экспресс» снова в пути
От станции до станции за рекордные 15 минут: новый экспресс бьет рекорды От станции до станции за рекордные 15 минут: новый экспресс бьет рекорды
Детские купе: как сделать поездку с ребенком комфортной Детские купе: как сделать поездку с ребенком комфортной
Перевозка автомобилей в автовозах: путешествуйте вместе с машиной Перевозка автомобилей в автовозах: путешествуйте вместе с машиной
Виртуальная реальность в поезде: путешествие с развлечением Виртуальная реальность в поезде: путешествие с развлечением
Подземное депо: как обслуживают поезда в центре мегаполиса Подземное депо: как обслуживают поезда в центре мегаполиса
Как работает система управления движением поездов: взгляд изнутри Как работает система управления движением поездов: взгляд изнутри
cheap-flights.app
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru