/ Оформляйте ЖД билеты онлайн /

Для совершения покупки вам не придется проходить утомительную процедуру регистрации. Если ваши обстоятельства изменились, вы сможете оформить возврат железнодорожных билетов в личном кабинете. Приложение создано исключительно для продажи билетов и не предполагает возможности бронирования мест на продолжительный период. Чтобы изменить выбранные места, клиенту потребуется сдать билеты и совершить новую покупку.

Воспользуйтесь банковской картой для оплаты заказа. Вы получите подтверждение совершенной покупки на электронную почту, адрес которой указан при бронировании мест.

Купить билет на поезд онлайн можно не позже чем за 15 мин и не раньше чем за три месяца до отправки поезда по выбранному маршруту на внутренних сообщениях по РФ. Правила, касающиеся международных сообщений, несколько жестче и ограничиваются двумя месяцами, а вот покупать билет на поезд в страны СНГ, Балтику и Абхазию следует не раньше чем 45 дней до отправки поезда. При этом пассажир несет полную ответственность за оформление полного пакета миграционных документов при пересечении зарубежных государств.