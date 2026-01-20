Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Путешествие на поезде намного комфортнее чем в авто, особенно на длинные расстояния. Мы предоставляем уникальный навигатор, который вам поможет подобрать страну. Вся информация актуальная и взята с источников, которые регулярно обновляют данные. Будьте в курсе ограничений и условий, к которым нужно быть готовым, при организации поездки.

Не забудьте добавить страницу в закладки, чтобы она всегда была под рукой. Мы постоянно обновляем список стран, чтобы сделать сервис максимально полезным и информативным для Вас.

Подберем подходящую страну для отдыха
Куда хотите отправиться?
Дополнительно
Виза
* Некоторые государства запрещают въезд напрямую из России через внешние границы ЕС или Шенгенской зоны.
Куда вы можете поехать:
Последнее обновление информации: 20.01.2026

В Европу

Австрия
Австрия
Виза:
Нужна
Как попасть:
С пересадкой
Въезд:
Без ограничений
Албания
Албания
Виза:
Нужна
Как попасть:
С пересадкой
Въезд:
Без ограничений
Бельгия
Бельгия
Виза:
Нужна
Как попасть:
С пересадкой
Въезд:
Без ограничений
Болгария
Болгария
Виза:
Нужна
Как попасть:
С пересадкой
Въезд:
Без ограничений
В Африку

Египет
Египет
Виза:
Не обязательно
Как попасть:
Напрямую
Въезд:
Без ограничений
Маврикий
Маврикий
Виза:
Не обязательно
Как попасть:
С пересадкой
Въезд:
Без ограничений
Марокко
Марокко
Виза:
Не обязательно
Как попасть:
Напрямую
Въезд:
Без ограничений
Сейшелы
Сейшелы
Виза:
Не обязательно
Как попасть:
Напрямую
Въезд:
Без ограничений
На Ближ. Восток

Азербайджан
Азербайджан
Виза:
Не обязательно
Как попасть:
Напрямую
Въезд:
Без ограничений
Египет
Египет
Виза:
Не обязательно
Как попасть:
Напрямую
Въезд:
Без ограничений
Израиль
Израиль
Виза:
Не обязательно
Как попасть:
Напрямую
Въезд:
Без ограничений
Иран
Иран
Виза:
Не обязательно
Как попасть:
Напрямую
Въезд:
Без ограничений
В Азию

Вьетнам
Вьетнам
Виза:
Не обязательно
Как попасть:
Напрямую
Въезд:
Без ограничений
Гонконг
Гонконг
Виза:
Не обязательно
Как попасть:
Напрямую
Въезд:
Без ограничений
Индия
Индия
Виза:
Нужна
Как попасть:
Напрямую
Въезд:
Без ограничений
Индонезия
Индонезия
Виза:
Нужна
Как попасть:
Напрямую
Въезд:
Без ограничений
В Америку

Аргентина
Аргентина
Виза:
Не обязательно
Как попасть:
С пересадкой
Въезд:
Без ограничений
Венесуэла
Венесуэла
Виза:
Не обязательно
Как попасть:
Напрямую
Въезд:
Без ограничений
Доминикана
Доминикана
Виза:
Не обязательно
Как попасть:
С пересадкой
Въезд:
Без ограничений
Канада
Канада
Виза:
Нужна
Как попасть:
С пересадкой
Въезд:
Без ограничений
В страны бывш. СССР

Азербайджан
Азербайджан
Виза:
Не обязательно
Как попасть:
Напрямую
Въезд:
Без ограничений
Армения
Армения
Виза:
Не обязательно
Как попасть:
Напрямую
Въезд:
Без ограничений
Беларусь
Беларусь
Виза:
Не обязательно
Как попасть:
Напрямую
Въезд:
Без ограничений
Грузия
Грузия
Виза:
Не обязательно
Как попасть:
Напрямую
Въезд:
Без ограничений
Австралия и Океания

Австралия
Австралия
Виза:
Нужна
Как попасть:
С пересадкой
Въезд:
Без ограничений
Новая Зеландия
Новая Зеландия
Виза:
Нужна
Как попасть:
С пересадкой
Въезд:
Без ограничений
