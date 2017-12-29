Frage Antwort Unterstützung Navigator

Frage - Antwort

Support-Team
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
rent-car.app
Abonniere unseren Newsletter
zhd.online

EKSTRIP LLC, 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Prospekt, 32.
STEUER-ID: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru Fragen Sie einen Spezialisten

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Die Ticketpreise verstehen sich inklusive Servicegebühr. Der endgültige Preis wird auf dem Kaufbestätigungsbildschirm angezeigt.

Wir akzeptieren zur Zahlung:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru