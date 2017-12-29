Frage Antwort Unterstützung Navigator

Um einen Kauf zu tätigen, werden Sie keine ermüdende Prozedur der Anmeldung durchlaufen müssen. Wenn Ihre Umstände sich verändert haben, werden Sie die Stornierung der Bahntickets im Benutzerkonto beantragen. Die Anwendung ist ausschließlich für den Verkauf der Tickets erstellt worden und sieht keine Möglichkeit der Buchung der Plätze für einen dauerhaften Zeitraum vor. Um die ausgewählten Plätze zu verändern, wird der Kunde die Tickets zurückgeben und einen neuen Kauf tätigen müssen.

Verwenden Sie Ihr Bankkonto für die Bezahlung der Bestellung. Sie werden eine Bestätigung des getätigten Kaufs per E-Mail erhalten, die Sie bei der Buchung der Plätze angegeben haben.

Das Ticket zu einem Zug online kann man spätestens 15 Minuten vor der Abreise und frühestens drei Monate vor der Abreise des Zuges der gewählten Zugverbindung in inneren Zugverbindungen innerhalb der Russ. Föd. kaufen. Regeln, die internationale Zugverbindungen betreffen, sind etwas härter, und werden mit zwei Monaten beschränkt, und ein Ticket für eine Reise in die Länder der GUS, Osteuropa und Abchasien sollten frühestens 45 Tage vor der Abreise des Zugs erworben werden. Dabei haftet der Fahrgast vollständig für die Anfertigung eines kompletten Sets aus Migrationsdokumenten bei der Überquerung der ausländischen Staaten.

Vergessen Sie die Warteschlangen an der Abendkasse! Wir haben einen aktuellen Zugfahrplan erstellt, der aktuelle Informationen zu Zugabfahrten und Sitzplatzverfügbarkeit widerspiegelt. Wir haben eine Online-App für Bahntickets erstellt, mit der Sie an einem passenden Datum eine Fahrt in jede Richtung planen können.

Bewegen Sie sich durch Russland oder reisen Sie in die GUS-Staaten, indem Sie Tickets online buchen, ohne Ihr Zuhause zu verlassen. Nachdem Sie die ausgewählten Sitzplätze reserviert und bezahlt haben, müssen Sie nur noch die Tickets ausdrucken und diese bei der Abreise als Fahrschein vorlegen. Ein Minimum an Formalitäten für Ihre Sicherheit!

Um für die meisten Zugflüge einzuchecken, müssen Sie jetzt nur noch Ihr elektronisches Ticket ausdrucken und es dem Schaffner vorlegen. Jedes elektronische Ticket verfügt über einen eindeutigen Barcode, der die Identifizierung des Passagiers ermöglicht. Sie können sich auch Informationen zum gekauften elektronischen Ticket auf dem Bildschirm Ihres Smartphones anzeigen lassen. Sparen Sie Zeit und Nerven, indem Sie Warteschlangen an den Bahnkassen vermeiden.

/ Vorteile des Online-Kaufs von Bahntickets /

Mit unserem Service können Sie eine individuelle Reiseroute erstellen, die alle von Ihnen benötigten Zwischenstopps und Transfers beinhaltet. Die Vorbereitung einer Route über unseren Service dauert nicht länger als zehn Minuten. Nutzen Sie unser Angebot und genießen Sie die Vorteile einer benutzerfreundlichen Oberfläche und einer schnellen Flugsuche. Sie können selbst die komplexeste Route in wenigen Minuten erstellen. Der Dienst wählt automatisch die Flüge aus, deren Transfers zwischen ihnen keine lange Wartezeit erfordern.

Sie können elektronische Fahrkarten mindestens eine Stunde vor der geplanten Abfahrtszeit des Zuges vom ausgewählten Bahnhof ausstellen. Seien Sie vorsichtig beim Ausfüllen des Buchungsformulars! Für die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben zur Person und die Auswahl des Tickets ist allein der Fahrgast verantwortlich. Stellen Sie sicher, dass Sie den Tag und die Uhrzeit des Einsteigens, die Richtung des Zuges, die Art des Wagens und die Sitzplätze richtig bestimmt haben.

/ So buchen Sie ein Bahnticket /

Nachdem Sie die Tickets ausgewählt und Ihre Reservierung vorgenommen haben, haben Sie noch 15 Minuten Zeit, um den Fahrpreis zu bezahlen. Sie können die für Sie passende Zahlungsart nutzen. Sollte diese Zeit nicht ausreichen, um die Tickets zu bezahlen, wird die Bestellung storniert. Sie können Ihre Sitzplätze umbuchen, wenn Sie bereit sind, Ihre Tickets zu bezahlen.

Bei der Zahlung erhebt der Betreiber eine Servicegebühr in Höhe von bis zu 15 % des Fahrkartenpreises. Mit diesem Betrag werden Vermittlungsdienste sowie Ausgaben für Unternehmensunterstützung und -entwicklung finanziert. Für Kindertickets ohne separaten Sitzplatz fällt keine Servicegebühr an.

