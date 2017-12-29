/ EBuchen Sie Bahntickets online /

Um einen Kauf zu tätigen, werden Sie keine ermüdende Prozedur der Anmeldung durchlaufen müssen. Wenn Ihre Umstände sich verändert haben, werden Sie die Stornierung der Bahntickets im Benutzerkonto beantragen. Die Anwendung ist ausschließlich für den Verkauf der Tickets erstellt worden und sieht keine Möglichkeit der Buchung der Plätze für einen dauerhaften Zeitraum vor. Um die ausgewählten Plätze zu verändern, wird der Kunde die Tickets zurückgeben und einen neuen Kauf tätigen müssen.

Verwenden Sie Ihr Bankkonto für die Bezahlung der Bestellung. Sie werden eine Bestätigung des getätigten Kaufs per E-Mail erhalten, die Sie bei der Buchung der Plätze angegeben haben.

Das Ticket zu einem Zug online kann man spätestens 15 Minuten vor der Abreise und frühestens drei Monate vor der Abreise des Zuges der gewählten Zugverbindung in inneren Zugverbindungen innerhalb der Russ. Föd. kaufen. Regeln, die internationale Zugverbindungen betreffen, sind etwas härter, und werden mit zwei Monaten beschränkt, und ein Ticket für eine Reise in die Länder der GUS, Osteuropa und Abchasien sollten frühestens 45 Tage vor der Abreise des Zugs erworben werden. Dabei haftet der Fahrgast vollständig für die Anfertigung eines kompletten Sets aus Migrationsdokumenten bei der Überquerung der ausländischen Staaten.