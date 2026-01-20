Frage Antwort Unterstützung Navigator

Путешествие на поезде намного комфортнее чем в авто, особенно на длинные расстояния. Мы предоставляем уникальный навигатор, который вам поможет подобрать страну. Вся информация актуальная и взята с источников, которые регулярно обновляют данные. Будьте в курсе ограничений и условий, к которым нужно быть готовым, при организации поездки.

Не забудьте добавить страницу в закладки, чтобы она всегда была под рукой. Мы постоянно обновляем список стран, чтобы сделать сервис максимально полезным и информативным для Вас.

Wir werden das richtige Land für den Urlaub auswählen
Wohin möchten Sie gehen?
Zusätzlich
Visum
* Некоторые государства запрещают въезд напрямую из России через внешние границы ЕС или Шенгенской зоны.
Wohin Sie gehen können:
Letzte Aktualisierung der Informationen: 20.01.2026

Nach Europa

Австрия
Österreich
Visum:
notwendig
Wie man kommt:
Mit Überweisung
Въезд:
Без ограничений
Албания
Albanien
Visum:
notwendig
Wie man kommt:
Mit Überweisung
Въезд:
Без ограничений
Бельгия
Belgien
Visum:
notwendig
Wie man kommt:
Mit Überweisung
Въезд:
Без ограничений
Болгария
Bulgarien
Visum:
notwendig
Wie man kommt:
Mit Überweisung
Въезд:
Без ограничений
nach Afrika

Египет
Ägypten
Visum:
Nicht unbedingt
Wie man kommt:
Direkt
Въезд:
Без ограничений
Маврикий
Mauritius
Visum:
Nicht unbedingt
Wie man kommt:
Mit Überweisung
Въезд:
Без ограничений
Марокко
Marokko
Visum:
Nicht unbedingt
Wie man kommt:
Direkt
Въезд:
Без ограничений
Сейшелы
Seychellen
Visum:
Nicht unbedingt
Wie man kommt:
Direkt
Въезд:
Без ограничений
In den nächsten. Osten

Азербайджан
Aserbaidschan
Visum:
Nicht unbedingt
Wie man kommt:
Direkt
Въезд:
Без ограничений
Египет
Ägypten
Visum:
Nicht unbedingt
Wie man kommt:
Direkt
Въезд:
Без ограничений
Израиль
Israel
Visum:
Nicht unbedingt
Wie man kommt:
Direkt
Въезд:
Без ограничений
Иран
Iran
Visum:
Nicht unbedingt
Wie man kommt:
Direkt
Въезд:
Без ограничений
Nach Asien

Вьетнам
Vietnam
Visum:
Nicht unbedingt
Wie man kommt:
Direkt
Въезд:
Без ограничений
Гонконг
Hongkong
Visum:
Nicht unbedingt
Wie man kommt:
Direkt
Въезд:
Без ограничений
Индия
Indien
Visum:
notwendig
Wie man kommt:
Direkt
Въезд:
Без ограничений
Индонезия
Indonesien
Visum:
notwendig
Wie man kommt:
Direkt
Въезд:
Без ограничений
Nach Amerika

Аргентина
Argentinien
Visum:
Nicht unbedingt
Wie man kommt:
Mit Überweisung
Въезд:
Без ограничений
Венесуэла
Venezuela
Visum:
Nicht unbedingt
Wie man kommt:
Direkt
Въезд:
Без ограничений
Доминикана
Dominicana
Visum:
Nicht unbedingt
Wie man kommt:
Mit Überweisung
Въезд:
Без ограничений
Канада
Kanada
Visum:
notwendig
Wie man kommt:
Mit Überweisung
Въезд:
Без ограничений
In die ehemaligen Länder. die UdSSR

Азербайджан
Aserbaidschan
Visum:
Nicht unbedingt
Wie man kommt:
Direkt
Въезд:
Без ограничений
Армения
Armenien
Visum:
Nicht unbedingt
Wie man kommt:
Direkt
Въезд:
Без ограничений
Беларусь
Belarus
Visum:
Nicht unbedingt
Wie man kommt:
Direkt
Въезд:
Без ограничений
Грузия
Georgia
Visum:
Nicht unbedingt
Wie man kommt:
Direkt
Въезд:
Без ограничений
Австралия и Океания

Австралия
Австралия
Visum:
notwendig
Wie man kommt:
Mit Überweisung
Въезд:
Без ограничений
Новая Зеландия
Новая Зеландия
Visum:
notwendig
Wie man kommt:
Mit Überweisung
Въезд:
Без ограничений
