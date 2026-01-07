|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
VLADIMIRChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 5d 20h 7min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 2h 13min
|
Total travel timefrom 5d 19h 26min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 2h 44min
|
Total travel timefrom 5d 19h 16min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 2h 12min
|
Total travel timefrom 5d 21h 21min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOV-YAROSLAVSKIYChoose
|
Transfer timefrom 1h 36min
|
Total travel timefrom 6d 7h 22min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 2h 4min
|
Total travel timefrom 5d 22h
|Choose
|
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 1h 16min
|
Total travel timefrom 5d 21h 7min
|Choose
|
Transfer station
ALEKSANDROVChoose
|
Transfer timefrom 2h 35min
|
Total travel timefrom 6d 7h 40min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 1h 53min
|
Total travel timefrom 6d 7h 32min
|Choose
|
Transfer station
GLAZOVChoose
|
Transfer timefrom 4h 40min
|
Total travel timefrom 5d 21h 44min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 5h 30min
|
Total travel timefrom 5d 21h 32min
|Choose
|
Transfer station
IRKUTSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 41min
|
Total travel timefrom 5d 20h 17min
|Choose