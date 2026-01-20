FAQ Support Navigator

Popular tourist destinations and entry rules

Путешествие на поезде намного комфортнее чем в авто, особенно на длинные расстояния. Мы предоставляем уникальный навигатор, который вам поможет подобрать страну. Вся информация актуальная и взята с источников, которые регулярно обновляют данные. Будьте в курсе ограничений и условий, к которым нужно быть готовым, при организации поездки.

Не забудьте добавить страницу в закладки, чтобы она всегда была под рукой. Мы постоянно обновляем список стран, чтобы сделать сервис максимально полезным и информативным для Вас.

* Некоторые государства запрещают въезд напрямую из России через внешние границы ЕС или Шенгенской зоны.
Where can you go:
Last update of information: 20.01.2026

To Europe

Австрия
Austria
Visa:
need
How to get there:
With change
Въезд:
Без ограничений
Албания
Albania
Visa:
need
How to get there:
With change
Въезд:
Без ограничений
Бельгия
Belgium
Visa:
need
How to get there:
With change
Въезд:
Без ограничений
Болгария
Bulgaria
Visa:
need
How to get there:
With change
Въезд:
Без ограничений
To Africa

Египет
Egypt
Visa:
Not necessarily
How to get there:
Directly
Въезд:
Без ограничений
Маврикий
Mauritius
Visa:
Not necessarily
How to get there:
With change
Въезд:
Без ограничений
Марокко
Morocco
Visa:
Not necessarily
How to get there:
Directly
Въезд:
Без ограничений
Сейшелы
Seychelles
Visa:
Not necessarily
How to get there:
Directly
Въезд:
Без ограничений
On Blizh. East

Азербайджан
Azerbaijan
Visa:
Not necessarily
How to get there:
Directly
Въезд:
Без ограничений
Израиль
Israel
Visa:
Not necessarily
How to get there:
Directly
Въезд:
Без ограничений
Иран
Iran
Visa:
Not necessarily
How to get there:
Directly
Въезд:
Без ограничений
To Asia

Вьетнам
Vietnam
Visa:
Not necessarily
How to get there:
Directly
Въезд:
Без ограничений
Гонконг
Hong Kong
Visa:
Not necessarily
How to get there:
Directly
Въезд:
Без ограничений
Индия
India
Visa:
need
How to get there:
Directly
Въезд:
Без ограничений
Индонезия
Indonesia
Visa:
need
How to get there:
Directly
Въезд:
Без ограничений
To America

Аргентина
Argentina
Visa:
Not necessarily
How to get there:
With change
Въезд:
Без ограничений
Венесуэла
Venezuela
Visa:
Not necessarily
How to get there:
Directly
Въезд:
Без ограничений
Доминикана
Dominicana
Visa:
Not necessarily
How to get there:
With change
Въезд:
Без ограничений
Канада
Canada
Visa:
need
How to get there:
With change
Въезд:
Без ограничений
To the former countries. the USSR

Армения
Armenia
Visa:
Not necessarily
How to get there:
Directly
Въезд:
Без ограничений
Беларусь
Belarus
Visa:
Not necessarily
How to get there:
Directly
Въезд:
Без ограничений
Грузия
Georgia
Visa:
Not necessarily
How to get there:
Directly
Въезд:
Без ограничений
Австралия и Океания

Австралия
Австралия
Visa:
need
How to get there:
With change
Въезд:
Без ограничений
Новая Зеландия
Новая Зеландия
Visa:
need
How to get there:
With change
Въезд:
Без ограничений
