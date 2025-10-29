|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MINERALNIYE VODIChoose
|
Transfer timefrom 2h 8min
|
Total travel timefrom 1d 1h 10min
|Choose
|
Transfer station
EFREMOVChoose
|
Transfer timefrom 21h 17min
|
Total travel timefrom 1d 11h 35min
|Choose
|
Transfer station
UZLOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 21h 9min
|
Total travel timefrom 1d 11h 41min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 19h 15min
|
Total travel timefrom 1d 11h 39min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 19h 13min
|
Total travel timefrom 1d 11h 34min
|Choose
|
Transfer station
YELETSChoose
|
Transfer timefrom 21h 46min
|
Total travel timefrom 1d 10h 58min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 17h 59min
|
Total travel timefrom 1d 13h
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 18h 33min
|
Total travel timefrom 1d 12h 58min
|Choose
|
Transfer station
SULINChoose
|
Transfer timefrom 18h 33min
|
Total travel timefrom 1d 12h 23min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHERKASSKChoose
|
Transfer timefrom 18h 7min
|
Total travel timefrom 1d 13h 30min
|Choose
|
Transfer station
GEORGIEVSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 1d 8h 7min
|Choose
|
Transfer station
PROHLADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 1d 7h 40min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 19h 9min
|
Total travel timefrom 1d 12h 5min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 18h 50min
|
Total travel timefrom 1d 11h 59min
|Choose
|
Transfer station
KUTEYNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 19h 3min
|
Total travel timefrom 1d 12h 6min
|Choose