|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ULYANOVSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 3min
|
Total travel timefrom 18h 46min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 43min
|
Total travel timefrom 18h 26min
|Choose
|
Transfer station
PETROV VALChoose
|
Transfer timefrom 1h 26min
|
Total travel timefrom 20h 28min
|Choose
|
Transfer station
SAREPTAChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 22h 15min
|Choose
|
Transfer station
SALSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 49min
|
Total travel timefrom 1d 10h 6min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 13h 6min
|
Total travel timefrom 1d 3h 3min
|Choose
|
Transfer station
PROLETARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 1min
|
Total travel timefrom 1d 8h 52min
|Choose
|
Transfer station
REMONTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 11h 37min
|
Total travel timefrom 1d 4h 32min
|Choose
|
Transfer station
ZIMOVNIKIChoose
|
Transfer timefrom 10h 25min
|
Total travel timefrom 1d 5h 44min
|Choose
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 13h 22min
|
Total travel timefrom 1d 22h 39min
|Choose
|
Transfer station
SENNAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 25min
|
Total travel timefrom 19h 14min
|Choose
|
Transfer station
ZHUTOVOChoose
|
Transfer timefrom 14h 50min
|
Total travel timefrom 1d 1h 19min
|Choose
|
Transfer station
VOZROZHDENIEChoose
|
Transfer timefrom 4h 15min
|
Total travel timefrom 19h 19min
|Choose
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 10h 55min
|
Total travel timefrom 1d 13h 35min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 4h 10min
|
Total travel timefrom 19h 15min
|Choose