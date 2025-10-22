|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 25min
|
Total travel timefrom 2d 2h 45min
|Choose
|
Transfer station
CANASChoose
|
Transfer timefrom 1h 26min
|
Total travel timefrom 1d 16h 4min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 1d 14h 22min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 29min
|
Total travel timefrom 1d 19h 3min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 2min
|
Total travel timefrom 1d 18h 57min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 4h 6min
|
Total travel timefrom 1d 19h 27min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 5min
|
Total travel timefrom 1d 19h 28min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 54min
|
Total travel timefrom 1d 19h 21min
|Choose
|
Transfer station
CHANIEChoose
|
Transfer timefrom 4h 4min
|
Total travel timefrom 1d 19h 31min
|Choose
|
Transfer station
MOOREChoose
|
Transfer timefrom 1h 55min
|
Total travel timefrom 2d 24min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 1h 53min
|
Total travel timefrom 1d 16h 1min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 4h 20min
|
Total travel timefrom 1d 18h 6min
|Choose
|
Transfer station
ISHIMChoose
|
Transfer timefrom 3h 50min
|
Total travel timefrom 1d 19h 5min
|Choose
|
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 47min
|
Total travel timefrom 1d 19h 14min
|Choose