|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
ZAOZERNAYA
Transfer time from 2h 49min
Total travel time from 2d 17h 58min
INGASHSKAYA
Transfer time from 7h 44min
Total travel time from 2d 13h 2min
ILANSKAYA
Transfer time from 6h 41min
Total travel time from 2d 14h 6min
UYAR
Transfer time from 1h 38min
Total travel time from 2d 19h 10min
RESHOTIE
Transfer time from 9h 7min
Total travel time from 2d 11h 38min
KANSK-ENISEYSKIY
Transfer time from 5h 11min
Total travel time from 2d 15h 36min
TAYSHET
Transfer time from 11h 21min
Total travel time from 2d 9h 25min
KRASNOYARSK
Transfer time from 8h 55min
Total travel time from 2d 23h 9min
ANZHERSKAYA
Transfer time from 3h 24min
Total travel time from 3d 16h 41min
TAYGA
Transfer time from 2h 21min
Total travel time from 3d 18h
MARIINSK
Transfer time from 7h 39min
Total travel time from 3d 12h 24min
TYAZHIN
Transfer time from 9h 24min
Total travel time from 3d 10h 42min
BOGOTOL
Transfer time from 11h 31min
Total travel time from 3d 8h 38min
NOVOSIBIRSK
Transfer time from 3h 1min
Total travel time from 4d 1h 40min
YURGA
Transfer time from 8h 29min
Total travel time from 3d 20h 42min
ACHINSK
Transfer time from 2h 2min
Total travel time from 3d 6h 25min
BOLOTNAYA
Transfer time from 7h 25min
Total travel time from 3d 21h 56min
KOZULKA
Transfer time from 2h 3min
Total travel time from 3d 7h 11min
BARABINSK
Transfer time from 9h 12min
Total travel time from 4d 11h 56min
OZERO-KARACHINSKOЕ
Transfer time from 6h 6min
Total travel time from 4d 15h 2min
TATARSKAYA
Transfer time from 4h 7min
Total travel time from 4d 17h 1min
CHANIE
Transfer time from 5h 31min
Total travel time from 4d 15h 37min
