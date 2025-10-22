|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
BIROBIDZHANChoose
|
Transfer timefrom 3h 58min
|
Total travel timefrom 1d 20h 2min
|Choose
|
Transfer station
DALNERECHENSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 28min
|
Total travel timefrom 2d 8h 17min
|Choose
|
Transfer station
SIBIRTSEVOChoose
|
Transfer timefrom 3h 33min
|
Total travel timefrom 2d 15h 50min
|Choose
|
Transfer station
SPASSK-DALNIYChoose
|
Transfer timefrom 1h 53min
|
Total travel timefrom 2d 13h 49min
|Choose
|
Transfer station
IZVESTKOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 40min
|
Total travel timefrom 1d 20h 4min
|Choose
|
Transfer station
USSURIYSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 2d 18h 6min
|Choose
|
Transfer station
VLADIVOSTOKChoose
|
Transfer timefrom 3h 1min
|
Total travel timefrom 2d 23h 6min
|Choose
|
Transfer station
BIKINChoose
|
Transfer timefrom 1h 58min
|
Total travel timefrom 2d 4h 50min
|Choose
|
Transfer station
VYAZEMSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 28min
|
Total travel timefrom 2d 1h 14min
|Choose
|
Transfer station
RUZHINOChoose
|
Transfer timefrom 2h 47min
|
Total travel timefrom 2d 10h 3min
|Choose
|
Transfer station
UGOLNAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 18min
|
Total travel timefrom 2d 21h 36min
|Choose