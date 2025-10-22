|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 44min
|
Total travel timefrom 2d 6h 10min
|Choose
|
Transfer station
ULAN-UDEIChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 17h 50min
|Choose
|
Transfer station
TAYSHETChoose
|
Transfer timefrom 7h 1min
|
Total travel timefrom 1d 16h 38min
|Choose
|
Transfer station
ANGARSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 55min
|
Total travel timefrom 20h 44min
|Choose
|
Transfer station
ZALARIChoose
|
Transfer timefrom 2h 30min
|
Total travel timefrom 1d 1h 26min
|Choose
|
Transfer station
KUYTUNChoose
|
Transfer timefrom 5h 15min
|
Total travel timefrom 1d 5h 53min
|Choose
|
Transfer station
TULUNChoose
|
Transfer timefrom 3h 4min
|
Total travel timefrom 1d 8h 4min
|Choose
|
Transfer station
USOLE-SIBIRSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 58min
|
Total travel timefrom 21h 41min
|Choose
|
Transfer station
ZIMAChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 1d 3h 9min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 1h 30min
|
Total travel timefrom 3d 3h 41min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 2h 23min
|
Total travel timefrom 3d 35min
|Choose
|
Transfer station
ZAOZERNAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 17min
|
Total travel timefrom 2d 1h
|Choose
|
Transfer station
INGASHSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 30min
|
Total travel timefrom 1d 20h 9min
|Choose
|
Transfer station
ILANSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 29min
|
Total travel timefrom 1d 21h 10min
|Choose
|
Transfer station
ACHINSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 26min
|
Total travel timefrom 2d 12h 34min
|Choose