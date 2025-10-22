FAQ Support Navigator
Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
TAYSHET
Transfer time
from 2h 3min
Total travel time
from 1d 27min
Transfer station
UYAR
Transfer time
from 1h 38min
Total travel time
from 1d 10h 12min
Transfer station
BOGOTOL
Transfer time
from 2h 16min
Total travel time
from 1d 23h 40min
Transfer station
ACHINSK
Transfer time
from 2h 2min
Total travel time
from 1d 21h 27min
Transfer station
MARIINSK
Transfer time
from 1h 51min
Total travel time
from 2d 3h 26min
Transfer station
ZAOZERNAYA
Transfer time
from 2h 49min
Total travel time
from 1d 9h
Transfer station
INGASHSKAYA
Transfer time
from 2h 18min
Total travel time
from 1d 4h 4min
Transfer station
ILANSKAYA
Transfer time
from 1h 17min
Total travel time
from 1d 5h 8min
Transfer station
RESHOTIE
Transfer time
from 3h 38min
Total travel time
from 1d 2h 40min
Transfer station
KANSK-ENISEYSKIY
Transfer time
from 5h 11min
Total travel time
from 1d 6h 38min
Transfer station
ANZHERSKAYA
Transfer time
from 2h 23min
Total travel time
from 2d 7h 43min
Transfer station
TAYGA
Transfer time
from 1h 18min
Total travel time
from 2d 9h 2min
Transfer station
TYAZHIN
Transfer time
from 3h 56min
Total travel time
from 2d 1h 44min
Transfer station
YURGA
Transfer time
from 2h 18min
Total travel time
from 2d 11h 44min
Transfer station
TYUMEN
Transfer time
from 3h 13min
Total travel time
from 3d 23h 30min
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Transfer time
from 3h 1min
Total travel time
from 2d 16h 42min
Transfer station
OMSK
Transfer time
from 17h 13min
Total travel time
from 3d 9h 32min
Transfer station
ISHIM
Transfer time
from 10h 7min
Total travel time
from 3d 16h 38min
Transfer station
KRASNOYARSK
Transfer time
from 1h 27min
Total travel time
from 1d 14h 4min
Transfer station
BOLOTNAYA
Transfer time
from 7h 25min
Total travel time
from 2d 12h 40min
Transfer station
ANGARSK
Transfer time
from 6h 55min
Total travel time
from 1d 5h 32min
Transfer station
ZIMA
Transfer time
from 7h 50min
Total travel time
from 1d 4h 37min
Transfer station
CHEREMHOVO
Transfer time
from 7h 3min
Total travel time
from 1d 5h 23min
Transfer station
NIZHNEUDINSK
Transfer time
from 7h 48min
Total travel time
from 1d 4h 34min
Transfer station
ZALARI
Transfer time
from 7h 9min
Total travel time
from 1d 5h 18min
Transfer station
KUYTUN
Transfer time
from 7h 28min
Total travel time
from 1d 4h 58min
Transfer station
TULUN
Transfer time
from 7h 27min
Total travel time
from 1d 4h 57min
Transfer station
USOLE-SIBIRSKOE
Transfer time
from 6h 53min
Total travel time
from 1d 5h 33min
Transfer station
KOTELNICH
Transfer time
from 8h 43min
Total travel time
from 5d 18h 2min
Transfer station
GLAZOV
Transfer time
from 18h 14min
Total travel time
from 5d 8h 31min
Transfer station
KIROV
Transfer time
from 12h 7min
Total travel time
from 5d 14h 38min
Transfer station
YAYA
Transfer time
from 7h 8min
Total travel time
from 2d 7h 14min
Transfer station
EKATERINBURG
Transfer time
from 4h 54min
Total travel time
from 4d 9h 28min
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOE
Transfer time
from 22h 28min
Total travel time
from 3d 4h 17min
Transfer station
ALZAMAY
Transfer time
from 7h 55min
Total travel time
from 1d 4h 32min
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
Transfer time
from 13h 55min
Total travel time
from 6d 27min
Transfer station
VLADIMIR
Transfer time
from 7h 23min
Total travel time
from 6d 6h 59min
Transfer station
KOVROV 1
Transfer time
from 9h 29min
Total travel time
from 6d 4h 53min
Transfer station
BALEZINO
Transfer time
from 20h 8min
Total travel time
from 5d 6h 37min
Transfer station
IRKUTSK
Transfer time
from 1h 11min
Total travel time
from 1d 4h 38min
