|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
UYARChoose
|
Transfer timefrom 6h 9min
|
Total travel timefrom 1d 50min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 4h 47min
|
Total travel timefrom 6d 4h 30min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 6min
|
Total travel timefrom 2d 19h 19min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 8h 18min
|
Total travel timefrom 3d 19h 53min
|Choose
|
Transfer station
ISHIMChoose
|
Transfer timefrom 2h 16min
|
Total travel timefrom 3d 4h 18min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 19min
|
Total travel timefrom 2d 15h 6min
|Choose
|
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 4d 16h 19min
|Choose
|
Transfer station
GLAZOVChoose
|
Transfer timefrom 9h 38min
|
Total travel timefrom 4d 18h 27min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 3h 24min
|
Total travel timefrom 5d 38min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 51min
|
Total travel timefrom 1d 4h 38min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 4h 5min
|
Total travel timefrom 6d 5h 22min
|Choose
|
Transfer station
SHARYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 47min
|
Total travel timefrom 5d 14h 10min
|Choose
|
Transfer station
MANTUROVOChoose
|
Transfer timefrom 5h 55min
|
Total travel timefrom 5d 16h 6min
|Choose