|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOW
|
Transfer timefrom 5h 54min
|
Total travel timefrom 2d 14h 22min
|
Transfer station
RYAZAN
|
Transfer timefrom 14h 17min
|
Total travel timefrom 2d 5h 59min
|
Transfer station
VORONEZ
|
Transfer timefrom 13h 35min
|
Total travel timefrom 1d 18h 2min
|
Transfer station
LISKI
|
Transfer timefrom 16h 3min
|
Total travel timefrom 1d 15h 34min
|
Transfer station
MICHURINSK
|
Transfer timefrom 19h 55min
|
Total travel timefrom 2d 21min
|
Transfer station
ROSSOSH
|
Transfer timefrom 19h 54min
|
Total travel timefrom 1d 11h 43min
