FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations ASTRAKHAN - PENZA

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
RTISHCHEVO
Choose
Transfer time
from 2h 37min
Total travel time
from 15h 45min		 Choose
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 3h 50min
Total travel time
from 1d 12h 2min		 Choose
Transfer station
RYAZAN
Choose
Transfer time
from 2h 19min
Total travel time
from 1d 7h 44min		 Choose
Transfer station
SAMARA
Choose
Transfer time
from 5h 16min
Total travel time
from 1d 1h 9min		 Choose
Transfer station
RYAZHSK
Choose
Transfer time
from 5h 33min
Total travel time
from 1d 5h 4min		 Choose
Transfer station
MICHURINSK
Choose
Transfer time
from 1h 56min
Total travel time
from 1d 2h 12min		 Choose
Transfer station
CHAPAEVSK
Choose
Transfer time
from 6h 44min
Total travel time
from 23h 41min		 Choose
Transfer station
KINEL
Choose
Transfer time
from 8h 59min
Total travel time
from 1d 5h 30min		 Choose
Transfer station
KIRSANOV
Choose
Transfer time
from 8h 4min
Total travel time
from 20h 4min		 Choose
Transfer station
TAMBOV
Choose
Transfer time
from 5h 11min
Total travel time
from 22h 57min		 Choose
Transfer station
SARATOV
Choose
Transfer time
from 9h 18min
Total travel time
from 18h 44min		 Choose
Transfer station
ATKARSK
Choose
Transfer time
from 8h 39min
Total travel time
from 17h 42min		 Choose
Transfer station
CHELYABINSK
Choose
Transfer time
from 8h
Total travel time
from 2d 17h 2min		 Choose
Transfer station
OZHERELE
Choose
Transfer time
from 17h 5min
Total travel time
from 1d 15h 41min		 Choose
Transfer station
NIKIFOROVKA
Choose
Transfer time
from 2h 52min
Total travel time
from 1d 3h 21min		 Choose
Transfer station
UMET
Choose
Transfer time
from 8h 47min
Total travel time
from 21h 26min		 Choose
Transfer station
TAMALA
Choose
Transfer time
from 9h 33min
Total travel time
from 20h 40min		 Choose
Transfer station
VOLGOGRAD
Choose
Transfer time
from 14h 19min
Total travel time
from 21h 25min		 Choose
Transfer station
TATISHCHEVO
Choose
Transfer time
from 23h 39min
Total travel time
from 17h 48min		 Choose
Transfer station
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
Choose
Transfer time
from 13h 24min
Total travel time
from 1d 1h 5min		 Choose
Transfer station
POHVISTNEVO
Choose
Transfer time
from 5h 47min
Total travel time
from 1d 8h 42min		 Choose
Transfer station
NOVOOTRADNAYA
Choose
Transfer time
from 7h 36min
Total travel time
from 1d 6h 53min		 Choose
Transfer station
BUGURUSLAN
Choose
Transfer time
from 5h 8min
Total travel time
from 1d 9h 21min		 Choose
Transfer station
ABDULINO
Choose
Transfer time
from 2h 16min
Total travel time
from 1d 12h 13min		 Choose
Transfer station
SIMSKAYA
Choose
Transfer time
from 21h 21min
Total travel time
from 2d 6h 6min		 Choose
Transfer station
ASHA
Choose
Transfer time
from 22h 48min
Total travel time
from 2d 4h 39min		 Choose
Transfer station
TYUMEN
Choose
Transfer time
from 18h 39min
Total travel time
from 3d 6h 37min		 Choose
Transfer station
LANGEPASOVSKIY
Choose
Transfer time
from 3h 20min
Total travel time
from 5d 7min		 Choose
Transfer station
ULT YAGUN
Choose
Transfer time
from 5h 19min
Total travel time
from 4d 22h 8min		 Choose
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Choose
Transfer time
from 23h 10min
Total travel time
from 4d 4h 17min		 Choose
Transfer station
DEMYANKA
Choose
Transfer time
from 20h 17min
Total travel time
from 4d 7h 10min		 Choose
Transfer station
KUT-YAH
Choose
Transfer time
from 15h 8min
Total travel time
from 4d 12h 19min		 Choose
Transfer station
SURGUT
Choose
Transfer time
from 8h 54min
Total travel time
from 4d 18h 33min		 Choose
Transfer station
SALIEM
Choose
Transfer time
from 16h 42min
Total travel time
from 4d 10h 45min		 Choose
Transfer station
PYT-YAH
Choose
Transfer time
from 12h 58min
Total travel time
from 4d 14h 29min		 Choose
Transfer station
MEGION
Choose
Transfer time
from 1h 21min
Total travel time
from 5d 2h 6min		 Choose
Transfer station
CHEBARKUL
Choose
Transfer time
from 10h 33min
Total travel time
from 2d 16h 54min		 Choose
Transfer station
BERDYAUSH
Choose
Transfer time
from 15h 57min
Total travel time
from 2d 11h 30min		 Choose
Transfer station
UST-KATAV
Choose
Transfer time
from 19h 10min
Total travel time
from 2d 8h 17min		 Choose
Transfer station
MIASS
Choose
Transfer time
from 11h 27min
Total travel time
from 2d 16h		 Choose
Transfer station
ZLATOUST
Choose
Transfer time
from 13h 52min
Total travel time
from 2d 13h 35min		 Choose
Transfer station
SULEYA
Choose
Transfer time
from 16h 53min
Total travel time
from 2d 10h 34min		 Choose
Transfer station
VYAZOVAYA
Choose
Transfer time
from 18h 35min
Total travel time
from 2d 8h 52min		 Choose
Transfer station
KROPACHEVO
Choose
Transfer time
from 20h 27min
Total travel time
from 2d 7h		 Choose
Support Service
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Frequently asked questions
Is it possible to purchase railway tickets in installments? Is it possible to take an animal on a trip? Will I need to issue a separate ticket? What is an electronic ticket. What type of train can I get an e-ticket for? How to buy a ticket on our website? How do I enter my personal data correctly?
Read the full information
ferry2.app
We accept payment:
/ 4 reasons to buy from us /
  • 7 years
    stable operation
    For many years we have been helping our clients to travel comfortably not only in Russia, but also to countries near and far abroad. The number of satisfied users of the service is only growing. Join us!
  • Saving
    time
    Booking railway tickets is as simple as possible - you can easily find and buy the ticket you need in a few seconds. It's so simple that you can do it on the go, in a traffic jam or at a traffic light. Anyone can handle this, even without experience ordering railway tickets online.
  • Independent
    choice of location
    You independently choose the most convenient place for you when ordering a ticket. Compartment, reserved seat, closer or further to the center of the car, car number, near the window or not - any option of your choice.. But a little advice: the earlier the order, the greater the choice of places to book.
  • Secure
    payment
    Booking tickets on the rusbiletnapoezd.ru website is absolutely safe. Your personal data, passport number, bank card details and all other confidential information are strictly protected by reliable security standards. Our service is a guarantee of security.
Subscribe to our news
zhd.online

LLC "EXTRIP", 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Avenue, 32.
TIN: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru ask a question to a specialist

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Ticket prices include service fees. The final price is displayed on the purchase confirmation screen.

We accept payment:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru