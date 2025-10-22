|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ALTAYSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 19min
|
Total travel timefrom 4h 20min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 44min
|
Total travel timefrom 12h 41min
|Choose
|
Transfer station
BERDSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 40min
|
Total travel timefrom 12h 3min
|Choose
|
Transfer station
CHEREPANOVOChoose
|
Transfer timefrom 11h 54min
|
Total travel timefrom 8h 7min
|Choose
|
Transfer station
UST-TALMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 6h 26min
|Choose
|
Transfer station
ISKITIMChoose
|
Transfer timefrom 8h 28min
|
Total travel timefrom 11h 18min
|Choose
|
Transfer station
ALMATQChoose
|
Transfer timefrom 7h 55min
|
Total travel timefrom 2d 17h 25min
|Choose
|
Transfer station
RUBTSOVSKChoose
|
Transfer timefrom 20h 3min
|
Total travel timefrom 7h 9min
|Choose
|
Transfer station
POSPELIHAChoose
|
Transfer timefrom 22h 33min
|
Total travel timefrom 4h 39min
|Choose
|
Transfer station
ZHETIE-SUChoose
|
Transfer timefrom 10h 29min
|
Total travel timefrom 2d 16h 43min
|Choose
|
Transfer station
OBG PUNKT N4Choose
|
Transfer timefrom 9h 57min
|
Total travel timefrom 17h 15min
|Choose
|
Transfer station
AULChoose
|
Transfer timefrom 13h 59min
|
Total travel timefrom 13h 13min
|Choose
|
Transfer station
BEL-AGACHChoose
|
Transfer timefrom 9h 4min
|
Total travel timefrom 18h 8min
|Choose