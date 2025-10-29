|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 38min
|
Total travel timefrom 1d 6h 10min
|Choose
|
Transfer station
TULAChoose
|
Transfer timefrom 1h 37min
|
Total travel timefrom 1d 14h 26min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 9h 29min
|
Total travel timefrom 2d 6h 9min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 2h 38min
|
Total travel timefrom 2d 1h 19min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 7h 2min
|
Total travel timefrom 1d 20h 54min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 22h 8min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 26min
|
Total travel timefrom 1d 4h 27min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 4h 43min
|
Total travel timefrom 1d 23h 56min
|Choose
|
Transfer station
TVERChoose
|
Transfer timefrom 10h 14min
|
Total travel timefrom 1d 17h 45min
|Choose
|
Transfer station
GRYAZIChoose
|
Transfer timefrom 7h 21min
|
Total travel timefrom 1d 3h 27min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 2h 31min
|
Total travel timefrom 2d 16h 52min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 8h 19min
|
Total travel timefrom 2d 9h 10min
|Choose
|
Transfer station
KURSKChoose
|
Transfer timefrom 21h 55min
|
Total travel timefrom 1d 9h 4min
|Choose