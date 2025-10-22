|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 45min
|
Total travel timefrom 1d 7h 33min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 16min
|
Total travel timefrom 1d 13h 1min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 3h 43min
|
Total travel timefrom 1d 6h 57min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 1h 58min
|
Total travel timefrom 1d 8h 53min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 1h 49min
|
Total travel timefrom 1d 10h
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 45min
|
Total travel timefrom 1d 14h 39min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 32min
|
Total travel timefrom 1d 14h 49min
|Choose
|
Transfer station
STAROMINSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 49min
|
Total travel timefrom 1d 16h 29min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 1d 14h 36min
|Choose
|
Transfer station
LIHAIChoose
|
Transfer timefrom 3h 12min
|
Total travel timefrom 1d 14h 12min
|Choose
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 16h 30min
|
Total travel timefrom 1d 16h 23min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHERKASSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 32min
|
Total travel timefrom 1d 16h 32min
|Choose
|
Transfer station
HOSTAChoose
|
Transfer timefrom 2h 5min
|
Total travel timefrom 2d 7h 14min
|Choose
|
Transfer station
LOOEChoose
|
Transfer timefrom 3h 54min
|
Total travel timefrom 2d 5h 25min
|Choose
|
Transfer station
LAZAREVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 25min
|
Total travel timefrom 2d 3h 53min
|Choose