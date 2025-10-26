FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations CHELYABINSK - VLADIVOSTOK

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
YURGA
Choose
Transfer time
from 8h 21min
Total travel time
from 5d 10h 34min		 Choose
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Choose
Transfer time
from 8h 12min
Total travel time
from 5d 10h		 Choose
Transfer station
BARABINSK
Choose
Transfer time
from 7h 9min
Total travel time
from 5d 10h 16min		 Choose
Transfer station
OMSK
Choose
Transfer time
from 7h 2min
Total travel time
from 5d 10h 14min		 Choose
Transfer station
TATARSKAYA
Choose
Transfer time
from 6h 28min
Total travel time
from 5d 10h 53min		 Choose
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 2h 52min
Total travel time
from 7d 21h 20min		 Choose
Transfer station
ANZHERSKAYA
Choose
Transfer time
from 7h 56min
Total travel time
from 5d 10h 38min		 Choose
Transfer station
TAYGA
Choose
Transfer time
from 8h 36min
Total travel time
from 5d 10h 2min		 Choose
Transfer station
KRASNOYARSK
Choose
Transfer time
from 6h 58min
Total travel time
from 5d 12h 10min		 Choose
Transfer station
MARIINSK
Choose
Transfer time
from 8h 19min
Total travel time
from 5d 10h 11min		 Choose
Transfer station
TYAZHIN
Choose
Transfer time
from 7h 9min
Total travel time
from 5d 11h 9min		 Choose
Transfer station
BOGOTOL
Choose
Transfer time
from 7h 2min
Total travel time
from 5d 11h 24min		 Choose
Transfer station
ZAOZERNAYA
Choose
Transfer time
from 5h 14min
Total travel time
from 5d 13h 53min		 Choose
Transfer station
INGASHSKAYA
Choose
Transfer time
from 3h 54min
Total travel time
from 5d 15h 13min		 Choose
Transfer station
ILANSKAYA
Choose
Transfer time
from 5h 2min
Total travel time
from 5d 14h 5min		 Choose
Transfer station
ACHINSK
Choose
Transfer time
from 7h 2min
Total travel time
from 5d 11h 28min		 Choose
Transfer station
UYAR
Choose
Transfer time
from 5h 21min
Total travel time
from 5d 13h 47min		 Choose
Transfer station
RESHOTIE
Choose
Transfer time
from 3h 47min
Total travel time
from 5d 15h 21min		 Choose
Transfer station
KANSK-ENISEYSKIY
Choose
Transfer time
from 4h 56min
Total travel time
from 5d 14h 11min		 Choose
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOE
Choose
Transfer time
from 6h 30min
Total travel time
from 5d 10h 53min		 Choose
Transfer station
TAYSHET
Choose
Transfer time
from 3h 43min
Total travel time
from 5d 15h 30min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Choose
Transfer time
from 3h 39min
Total travel time
from 5d 14h 9min		 Choose
Transfer station
KARGAT
Choose
Transfer time
from 7h 9min
Total travel time
from 5d 13h 11min		 Choose
Transfer station
CHANIE
Choose
Transfer time
from 6h 40min
Total travel time
from 5d 13h 29min		 Choose
Transfer station
BALEZINO
Choose
Transfer time
from 6h 54min
Total travel time
from 6d 10h 54min		 Choose
Transfer station
GLAZOV
Choose
Transfer time
from 4h 52min
Total travel time
from 6d 12h 56min		 Choose
Transfer station
KIROV
Choose
Transfer time
from 6h 23min
Total travel time
from 6d 19h 17min		 Choose
Transfer station
GOSTOVSKAYA
Choose
Transfer time
from 23h 42min
Total travel time
from 7d 7h 23min		 Choose
Transfer station
PONAZIEREVO
Choose
Transfer time
from 22h 42min
Total travel time
from 7d 8h 23min		 Choose
Transfer station
SHARYA
Choose
Transfer time
from 21h 14min
Total travel time
from 7d 9h 51min		 Choose
Transfer station
MANTUROVO
Choose
Transfer time
from 19h 14min
Total travel time
from 7d 11h 51min		 Choose
Transfer station
NEYA
Choose
Transfer time
from 17h 30min
Total travel time
from 7d 13h 35min		 Choose
Transfer station
NOMZHA
Choose
Transfer time
from 16h 54min
Total travel time
from 7d 14h 11min		 Choose
Transfer station
SVECHA
Choose
Transfer time
from 1h 33min
Total travel time
from 7d 5h 32min		 Choose
Transfer station
NIKOLO-POLOMA
Choose
Transfer time
from 16h 26min
Total travel time
from 7d 14h 39min		 Choose
Transfer station
ANTROPOVO
Choose
Transfer time
from 15h 33min
Total travel time
from 7d 15h 32min		 Choose
Transfer station
GALICH
Choose
Transfer time
from 14h 11min
Total travel time
from 7d 16h 54min		 Choose
Transfer station
BRANTOVKA
Choose
Transfer time
from 18h 20min
Total travel time
from 7d 12h 45min		 Choose
Transfer station
VERESHCHAGINO
Choose
Transfer time
from 19h 18min
Total travel time
from 6d 11h 47min		 Choose
Transfer station
KUNGUR
Choose
Transfer time
from 3h 35min
Total travel time
from 6d 3h 30min		 Choose
Transfer station
PERM
Choose
Transfer time
from 14h 59min
Total travel time
from 6d 2h 49min		 Choose
Transfer station
BOLOTNAYA
Choose
Transfer time
from 8h 46min
Total travel time
from 5d 13h 31min		 Choose
Transfer station
KOTELNICH
Choose
Transfer time
from 3h 5min
Total travel time
from 7d 4h		 Choose
Transfer station
ZUEVKA
Choose
Transfer time
from 1h 33min
Total travel time
from 6d 16h 15min		 Choose
Support Service
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Frequently asked questions
Is it possible to purchase railway tickets in installments? Is it possible to take an animal on a trip? Will I need to issue a separate ticket? What is an electronic ticket. What type of train can I get an e-ticket for? How to buy a ticket on our website? How do I enter my personal data correctly?
Read the full information
rent-car.app
We accept payment:
/ 4 reasons to buy from us /
  • 7 years
    stable operation
    For many years we have been helping our clients to travel comfortably not only in Russia, but also to countries near and far abroad. The number of satisfied users of the service is only growing. Join us!
  • Saving
    time
    Booking railway tickets is as simple as possible - you can easily find and buy the ticket you need in a few seconds. It's so simple that you can do it on the go, in a traffic jam or at a traffic light. Anyone can handle this, even without experience ordering railway tickets online.
  • Independent
    choice of location
    You independently choose the most convenient place for you when ordering a ticket. Compartment, reserved seat, closer or further to the center of the car, car number, near the window or not - any option of your choice.. But a little advice: the earlier the order, the greater the choice of places to book.
  • Secure
    payment
    Booking tickets on the rusbiletnapoezd.ru website is absolutely safe. Your personal data, passport number, bank card details and all other confidential information are strictly protected by reliable security standards. Our service is a guarantee of security.
Subscribe to our news
zhd.online

LLC "EXTRIP", 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Avenue, 32.
TIN: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru ask a question to a specialist

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Ticket prices include service fees. The final price is displayed on the purchase confirmation screen.

We accept payment:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru