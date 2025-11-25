|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 2h 7min
|
Total travel timefrom 1d 5h 51min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 2h 7min
|
Total travel timefrom 1d 12h 9min
|Choose
|
Transfer station
ORENBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 41min
|
Total travel timefrom 18h 33min
|Choose
|
Transfer station
SARAKTASHChoose
|
Transfer timefrom 5h 31min
|
Total travel timefrom 15h 6min
|Choose
|
Transfer station
KUVANDIEKChoose
|
Transfer timefrom 8h 14min
|
Total travel timefrom 12h 37min
|Choose
|
Transfer station
MEDNOGORSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 16min
|
Total travel timefrom 11h 35min
|Choose
|
Transfer station
ORSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 42min
|
Total travel timefrom 7h 57min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 8h 50min
|
Total travel timefrom 2d 13h 11min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 16h 41min
|
Total travel timefrom 2d 6h 39min
|Choose
|
Transfer station
PEREVOLOTSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 49min
|
Total travel timefrom 22h 36min
|Choose
|
Transfer station
RUZAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 4h 20min
|
Total travel timefrom 1d 19h 57min
|Choose
|
Transfer station
INZAChoose
|
Transfer timefrom 7h 10min
|
Total travel timefrom 1d 17h 7min
|Choose
|
Transfer station
CHAPAEVSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 54min
|
Total travel timefrom 1d 8h 43min
|Choose