|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TAYSHET
|
Transfer time from 2h 18min
|
Total travel time from 1d 9h 36min
|Choose
|
Transfer station
BRATSK
|
Transfer time from 1h 9min
|
Total travel time from 1d 10h 37min
|Choose
|
Transfer station
VIHOREVKA
|
Transfer time from 1h 14min
|
Total travel time from 1d 10h 54min
|Choose
|
Transfer station
KORSHUNIKHA-ANGARSK
|
Transfer time from 1h 10min
|
Total travel time from 1d 10h 54min
|Choose
|
Transfer station
CHUNA
|
Transfer time from 19h 44min
|
Total travel time from 1d 11h 52min
|Choose
|
Transfer station
KEZHEMSKAYA
|
Transfer time from 20h 6min
|
Total travel time from 1d 11h 30min
|Choose
|
Transfer station
RECHUSHKA
|
Transfer time from 20h 7min
|
Total travel time from 1d 11h 29min
|Choose
|
Transfer station
VIDIM
|
Transfer time from 20h 8min
|
Total travel time from 1d 11h 28min
|Choose