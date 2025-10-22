|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 1min
|
Total travel timefrom 2d 16h 54min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 50min
|
Total travel timefrom 3d 3h 10min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 3h 57min
|
Total travel timefrom 2d 20h 21min
|Choose
|
Transfer station
OBChoose
|
Transfer timefrom 1h 51min
|
Total travel timefrom 2d 10h 34min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 40min
|
Total travel timefrom 2d 22h 39min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 35min
|
Total travel timefrom 2d 4h 54min
|Choose
|
Transfer station
MARIINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 2d 8h 1min
|Choose
|
Transfer station
ACHINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 2d 7h 52min
|Choose
|
Transfer station
UYARChoose
|
Transfer timefrom 3h 28min
|
Total travel timefrom 2d 5h 44min
|Choose
|
Transfer station
BRATSKChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 2d 4h 35min
|Choose