|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 1d 15h 16min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 2h 11min
|
Total travel timefrom 1d 19h 19min
|Choose
|
Transfer station
VOLOGDAChoose
|
Transfer timefrom 12h 31min
|
Total travel timefrom 1d 14h 10min
|Choose
|
Transfer station
VORKUTAChoose
|
Transfer timefrom 5h 59min
|
Total travel timefrom 2d 3h 9min
|Choose
|
Transfer station
SEYDAChoose
|
Transfer timefrom 9h 10min
|
Total travel timefrom 1d 23h 58min
|Choose
|
Transfer station
SIVAYA MASKAChoose
|
Transfer timefrom 11h 6min
|
Total travel timefrom 1d 22h 2min
|Choose
|
Transfer station
MARKOVChoose
|
Transfer timefrom 12h 26min
|
Total travel timefrom 1d 20h 42min
|Choose
|
Transfer station
VELSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 33min
|
Total travel timefrom 1d 15h 52min
|Choose
|
Transfer station
CHUMChoose
|
Transfer timefrom 10h 45min
|
Total travel timefrom 2d 56min
|Choose
|
Transfer station
KONOSHAChoose
|
Transfer timefrom 5h 19min
|
Total travel timefrom 1d 15h 6min
|Choose
|
Transfer station
UHTAChoose
|
Transfer timefrom 4h 7min
|
Total travel timefrom 1d 16h 18min
|Choose
|
Transfer station
SINDORChoose
|
Transfer timefrom 3h 48min
|
Total travel timefrom 1d 16h 37min
|Choose
|
Transfer station
KNYAZHPOGOSTChoose
|
Transfer timefrom 3h 41min
|
Total travel timefrom 1d 16h 44min
|Choose
|
Transfer station
URDOMAChoose
|
Transfer timefrom 3h 39min
|
Total travel timefrom 1d 16h 46min
|Choose
|
Transfer station
NIZOVKAChoose
|
Transfer timefrom 3h 46min
|
Total travel timefrom 1d 16h 39min
|Choose