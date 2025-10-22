|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 19h 1min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 19min
|
Total travel timefrom 1d 6h 49min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 4h 7min
|
Total travel timefrom 1d 1h 34min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 1d 3h 10min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 6h 7min
|
Total travel timefrom 23h 34min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 48min
|
Total travel timefrom 20h 34min
|Choose
|
Transfer station
ULT YAGUNChoose
|
Transfer timefrom 6h
|
Total travel timefrom 21h 29min
|Choose
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 40min
|
Total travel timefrom 20h 33min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 6h 54min
|
Total travel timefrom 20h 19min
|Choose
|
Transfer station
KUT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 6h 38min
|
Total travel timefrom 20h 31min
|Choose
|
Transfer station
SURGUTChoose
|
Transfer timefrom 7h 39min
|
Total travel timefrom 19h 50min
|Choose
|
Transfer station
SALIEMChoose
|
Transfer timefrom 6h 39min
|
Total travel timefrom 20h 32min
|Choose
|
Transfer station
PYT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 6h 48min
|
Total travel timefrom 20h 28min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNICHChoose
|
Transfer timefrom 5h 1min
|
Total travel timefrom 2d 16h 14min
|Choose
|
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 6h 16min
|
Total travel timefrom 2d 5h 5min
|Choose
|
Transfer station
GLAZOVChoose
|
Transfer timefrom 4h 26min
|
Total travel timefrom 2d 7h 1min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 10h 15min
|
Total travel timefrom 3d 16h 1min
|Choose
|
Transfer station
KUNGURChoose
|
Transfer timefrom 3h 55min
|
Total travel timefrom 1d 16h 51min
|Choose
|
Transfer station
UST-YUGANChoose
|
Transfer timefrom 6h 43min
|
Total travel timefrom 20h 46min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 8h 19min
|
Total travel timefrom 2d 12h 56min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 9h 10min
|
Total travel timefrom 1d 19h 58min
|Choose
|
Transfer station
ELANSKIYChoose
|
Transfer timefrom 1h 58min
|
Total travel timefrom 1d 3h 25min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 12h 18min
|
Total travel timefrom 2d 10h 57min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 17h 51min
|
Total travel timefrom 2d 5h 23min
|Choose
|
Transfer station
YANAULChoose
|
Transfer timefrom 22h 22min
|
Total travel timefrom 2d 53min
|Choose
|
Transfer station
SARAPULChoose
|
Transfer timefrom 19h 50min
|
Total travel timefrom 2d 3h 25min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOUFIMSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 23min
|
Total travel timefrom 1d 18h 52min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 7h 51min
|
Total travel timefrom 2d 15h 20min
|Choose
|
Transfer station
REVDAChoose
|
Transfer timefrom 10h 31min
|
Total travel timefrom 1d 12h 44min
|Choose
|
Transfer station
DRUZHININOChoose
|
Transfer timefrom 9h 14min
|
Total travel timefrom 1d 14h 1min
|Choose
|
Transfer station
KIZNERChoose
|
Transfer timefrom 13h 41min
|
Total travel timefrom 2d 9h 34min
|Choose
|
Transfer station
AMZYAChoose
|
Transfer timefrom 21h 19min
|
Total travel timefrom 2d 1h 56min
|Choose
|
Transfer station
MOZHGAChoose
|
Transfer timefrom 15h 11min
|
Total travel timefrom 2d 8h 4min
|Choose
|
Transfer station
KUEDAChoose
|
Transfer timefrom 23h 33min
|
Total travel timefrom 1d 23h 42min
|Choose
|
Transfer station
CHADChoose
|
Transfer timefrom 2h 32min
|
Total travel timefrom 1d 20h 43min
|Choose
|
Transfer station
KAMBARKAChoose
|
Transfer timefrom 20h 55min
|
Total travel timefrom 2d 2h 20min
|Choose