|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 20min
|
Total travel timefrom 1d 18h 7min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 2h 6min
|
Total travel timefrom 1d 3h 12min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 2h 46min
|
Total travel timefrom 1d 2h 45min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 1h 58min
|
Total travel timefrom 1d 4h 5min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNICHChoose
|
Transfer timefrom 3h 23min
|
Total travel timefrom 1d 4h 51min
|Choose
|
Transfer station
GLAZOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 12min
|
Total travel timefrom 1d 4h 27min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 15min
|
Total travel timefrom 1d 9h 58min
|Choose
|
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 2h 44min
|
Total travel timefrom 1d 3h 57min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 3h 5min
|
Total travel timefrom 1d 3h 53min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 49min
|
Total travel timefrom 2d 1h 16min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 11min
|
Total travel timefrom 1d 17h 49min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 2h 26min
|
Total travel timefrom 1d 15h 37min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 15min
|
Total travel timefrom 1d 14h 31min
|Choose
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 56min
|
Total travel timefrom 2d 11h 20min
|Choose