|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 2h 18min
|
Total travel timefrom 5h 11min
|Choose
|
Transfer station
CANASChoose
|
Transfer timefrom 2h 3min
|
Total travel timefrom 8h 58min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 2h 21min
|
Total travel timefrom 1d 3h 29min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 12h 12min
|
Total travel timefrom 5h 18min
|Choose
|
Transfer station
KIZNERChoose
|
Transfer timefrom 12h 12min
|
Total travel timefrom 5h 18min
|Choose
|
Transfer station
MOZHGAChoose
|
Transfer timefrom 11h 59min
|
Total travel timefrom 5h 19min
|Choose
|
Transfer station
ZELENY DOLChoose
|
Transfer timefrom 4h 57min
|
Total travel timefrom 7h 10min
|Choose
|
Transfer station
MOOREChoose
|
Transfer timefrom 12h
|
Total travel timefrom 18h 53min
|Choose
|
Transfer station
SERGACHChoose
|
Transfer timefrom 3h 27min
|
Total travel timefrom 13h 55min
|Choose
|
Transfer station
ARZAMAS GORODChoose
|
Transfer timefrom 2h 50min
|
Total travel timefrom 17h 4min
|Choose
|
Transfer station
SHUMERLYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 35min
|
Total travel timefrom 12h 32min
|Choose
|
Transfer station
URMARIEChoose
|
Transfer timefrom 3h 25min
|
Total travel timefrom 8h 42min
|Choose
|
Transfer station
VEKOVKAChoose
|
Transfer timefrom 14h 49min
|
Total travel timefrom 21h 30min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 21min
|
Total travel timefrom 1d 18h 38min
|Choose